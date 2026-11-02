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Над Воронежской областью за ночь сбили 20 беспилотников
Губернатор: Над Воронежской областью сбили 20 украинских беспилотников
В небе над Воронежем и областью за минувшую ночь были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил губернатор Воронежской области в своем канале в Max.
В результате падения обломков дронов в городе и одном из районов повреждены фасады и остекление двух частных домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении восьми частных домов в результате падения обломков украинских беспилотников. На прошлой неделе глава региона заявил о гибели трех человек при массированной атаке дронов на регион. 25 октября силы ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Воронежем и семью районами области.