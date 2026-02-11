Бритни Спирс передала права на музыку издательству Primary Wave

TMZ: Бритни Спирс продала права на музыку издательству Primary Wave

Tекст: Мария Иванова

Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave, которое также владеет произведениями Боба Марли, Уитни Хьюстон и Джона Леннона, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

По сведениям источников, сумма сделки может достигать примерно 200 млн долларов. Официальные детали контракта не разглашаются, однако отмечается, что певица осталась довольна итогами соглашения, заключенного 30 декабря.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной по причине проблем с наркотиками и опасений за ее психическое здоровье. С этого времени ее финансовыми делами, включая многомиллионный трастовый фонд, управляли отец и назначенный судом адвокат.

Суд прекратил опекунство отца над Бритни Спирс в ноябре 2021 года. По оценкам, состояние артистки, обладательницы множества музыкальных наград, включая «Грэмми», составляет около 60 млн долларов.

