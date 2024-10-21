За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?5 комментариев
Бритни Спирс объявила о свадьбе с самой собой
Бритни Спирс сообщила в Instagram о браке с собой в шелковой ночной рубашке
Американская певица Бритни Спирс объявила о новом замужестве, заявив, что вступила в брак с самой собой.
Исполнительница опубликовала видео в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), на котором она запечатлена в шелковой ночнушке и белой кружевной фате, передает РБК.
В подписи к видео Спирс отметила: «День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала».
Комментарии ко всем публикациям на странице Спирс в Instagram по-прежнему закрыты, поэтому неизвестно, как ее поклонники восприняли это необычное заявление.
Ранее Бритни Спирс опубликовала фотографии в Instagram, на которых предстала абсолютно голой. В прошлом году ее супруг подал на развод через 14 месяцев после регистрации брака.
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