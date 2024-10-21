Бритни Спирс объявила о свадьбе с самой собой

Бритни Спирс сообщила в Instagram о браке с собой в шелковой ночной рубашке

Tекст: Валерия Городецкая

Исполнительница опубликовала видео в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), на котором она запечатлена в шелковой ночнушке и белой кружевной фате, передает РБК.

В подписи к видео Спирс отметила: «День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала».

Комментарии ко всем публикациям на странице Спирс в Instagram по-прежнему закрыты, поэтому неизвестно, как ее поклонники восприняли это необычное заявление.

Ранее Бритни Спирс опубликовала фотографии в Instagram, на которых предстала абсолютно голой. В прошлом году ее супруг подал на развод через 14 месяцев после регистрации брака.