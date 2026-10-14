Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В Росавиации уточнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 14 октября стала одной из крупнейших за два года. В среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100 штук.