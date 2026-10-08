Tекст: Дарья Григоренко

Захарова обвинила власти ФРГ в усугублении кризиса в стране и призвала канцлера Фридриха Мерца перестать обманывать граждан, передает РИА «Новости».

«Каждый новый шаг этого германского правительства, правительства неудачников, загоняет Германию все глубже в кризис, и выбираться из этого будут же не «Мерцы», – сказала Захарова.

По ее словам, немецкие руководители рассчитывают «сорвать куш», обещанный западным военно-промышленным комплексом, и скрыться. Дипломат отметила, что расплачиваться за эти решения придется гражданам Германии, которые были жесточайшим образом обмануты.

Захарова добавила, что власти продолжают воровать деньги из карманов немцев для поддержки идеологии агрессии, и призвала немецкое общество самостоятельно отстаивать свои права.

«Я думаю, именно поэтому с такой легкостью из карманов граждан Германии «Мерцы» и ему подобные продолжают воровать деньги для того, чтобы поддерживать вот эту идеологию агрессии. Другое дело, что, наверное, Мерцу стоило бы уже давным-давно пошарить в своих собственных карманах, туго набитых. Но в этом смысле это уже задача немецкого общества каким-то образом отстаивать свои собственные права», – подчеркнула дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова заявила о вовлеченности Мерца в киевские коррупционные схемы.

В среду канцлер пожаловался на нападки прессы.

Иностранные журналисты назвали происходящее в Германии крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.