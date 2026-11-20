В 70 городах Германии начались забастовки школьников против призыва в армию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Общегерманская забастовка учащихся с требованием отменить воинскую повинность проходит в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и других крупных городах страны, передает РИА «Новости». Это уже пятая за год подобная акция учеников.

Активисты призывают отказаться от воинского учета и перенаправить средства из оборонного бюджета на нужды образования, ремонт учебных заведений и социальную поддержку. Протестующие вышли на улицы с транспарантами и плакатами, на которых написаны лозунги «Образование вместо бомб», «Нет воинской повинности» и «Молодежь против войны».

Участники шествий также выражают солидарность с протестующими во Франции и других государствах Европы. За порядком на улицах следят усиленные наряды полиции, движение автотранспорта в районах проведения акций временно перекрыто. Помимо школьников, на пятницу запланированы демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция задержала 22 участника демонстрации молодежного движения «Поколение Z решает» в Берлине.

В прошлом месяце масштабные протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии.

В сентябре десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста немецких городов в знак протеста против планов властей вернуть обязательный призыв в армию.