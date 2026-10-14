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Бывшего ректора ВАВТ отправили под домашний арест
Бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева отправили под домашний арест по делу о получении крупной взятки, сказано в электронной картотеке суда.
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о домашнем аресте бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Синельникова-Мурылева С. Г. удовлетворить», – указано в материалах дела.
Решение суда вступит в силу 20 октября.
Помимо работы в ВАВТ, Сергей Синельников-Мурылев занимал должность главного научного сотрудника Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. Детали уголовного дела пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле проректора РАНХиГС Синельникова-Мурылева заподозрили в растрате выделенных на научные работы средств. Через несколько дней его арестовали.
Кроме того, бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о растрате.