Бывшего ректора ВАВТ отправили под домашний арест

Tекст: Катерина Туманова

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о домашнем аресте бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Синельникова-Мурылева С. Г. удовлетворить», – указано в материалах дела.

Решение суда вступит в силу 20 октября.

Помимо работы в ВАВТ, Сергей Синельников-Мурылев занимал должность главного научного сотрудника Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. Детали уголовного дела пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле проректора РАНХиГС Синельникова-Мурылева заподозрили в растрате выделенных на научные работы средств. Через несколько дней его арестовали.

Кроме того, бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о растрате.