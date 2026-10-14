Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем
Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем по итогам года
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И выразил уверенность, что по итогам текущего года страны установят новый рекорд в двустороннем торговом обмене.
Экономическое взаимодействие Москвы и Пекина развивается хорошими темпами, передает ТАСС.
«За первые восемь месяцев этого года у нас 25% прибавки к товарообороту. И в этом году практически уже без сомнений будет побит очередной рекорд нашего торгового обмена», – подчеркнул Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце объем торговли между Россией и Китаем превысил 185 млрд долларов.
Президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между странами.
Летом посол КНР Чжан Ханьхуэй сообщил о возможности установления нового рекорда в двусторонней торговле.