Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем

Российские войска поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве

Минобороны: ВС нанесли массированный удар по энергообъектам в Киеве и Харькове

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, сообщает Минобороны.

В Киеве поражен центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», который осуществлял обмен интернет-трафиком для сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5, обеспечивающие электричеством предприятия ВПК и военные объекты.

В Киевской области поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция Киевская, отвечающая за распределение энергии из западных регионов. В Харькове и области целями стали местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС, снабжающие энергией объекты ВПК и подразделения украинской армии.

Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове, они поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в этих городах. Во вторник в Хмельницкой области Украины после ударов по предприятиям начались пожары.