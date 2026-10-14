Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Дипломат Жданова заявила о переходе производства НАТО на военные рельсы
Дипломат Жданова: ВПК стран НАТО начал переход на рельсы военного времени
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что упрощение странами НАТО производства военной продукции свидетельствует о переходе альянса на военные рельсы.
По словам Ждановой, НАТО внедряет модель распределенного производства вооружений, инвестируя в относительно недорогие беспилотники и изделия двойного назначения, передает РИА «Новости».
«История показывает, что перевод военной промышленности на массовый выпуск дешевой и упрощенной продукции – это признак перевода производства на рельсы военного времени», – сказала Жданова на закрытом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Она отметила, что подобная модель позволяет альянсу сократить издержки и оперативно масштабировать объемы выпускаемой продукции.
Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания военных бюджетов под предлогом несуществующей угрозы со стороны Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Жданова указала на спровоцированный НАТО беспрецедентный рост торговли западным оружием.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам блока.
В прошлом месяце постоянный представитель США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».