Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием
Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО
Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.
Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.
«Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.
Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.
Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.