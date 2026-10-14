Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.