Пекин выразил уверенность в успешном преодолении Россией вызовов

Tекст: Ольга Иванова

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку заявил об уверенности Пекина в том, что новый созыв Госдумы придаст мощный импульс развитию РФ, передает ТАСС.

«Убеждены, что новый созыв Госдумы обязательно придаст мощный импульс развитию страны в преодолении вызовов и проблем на этом пути», – заявил Ван И.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

Он заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.

Министр анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.