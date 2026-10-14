Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Жительница Воронежа закрыла ипотеку благодаря выигрышу в лотерею
Жительница Воронежа выиграла 1 млн рублей в лотерею и закрыла ипотеку
Жительница Воронежа Ираида Богачева выиграла 1 млн рублей в лотерею и потратила призовые деньги на погашение ипотечного кредита.
Женщина много лет еженедельно покупала билеты «Русского лото» в точках «Столото», передают «ВестиПК в Воронеже».
В 2025 году ей удалось выиграть 1 млн рублей. По словам Богачевой, весь выигрыш пошел на закрытие долга за квартиру.
Ранее учительница математики из Хакасии выиграла суперприз в размере 1,8 млн рублей, загадав желание на падающую звезду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу медсестра из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей.
На прошлой неделе москвич получил 10 млн рублей благодаря настойчивости.
В августе выброшенный билет на миллион евро чудом нашли на свалке в Италии.