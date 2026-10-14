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    Украина стала еще ближе к вымиранию
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 20:04 • Новости дня

    Жительница Воронежа закрыла ипотеку благодаря выигрышу в лотерею

    Жительница Воронежа выиграла 1 млн рублей в лотерею и закрыла ипотеку

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Воронежа Ираида Богачева выиграла 1 млн рублей в лотерею и потратила призовые деньги на погашение ипотечного кредита.

    Женщина много лет еженедельно покупала билеты «Русского лото» в точках «Столото», передают «ВестиПК в Воронеже».

    В 2025 году ей удалось выиграть 1 млн рублей. По словам Богачевой, весь выигрыш пошел на закрытие долга за квартиру.

    Ранее учительница математики из Хакасии выиграла суперприз в размере 1,8 млн рублей, загадав желание на падающую звезду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу медсестра из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей.

    На прошлой неделе москвич получил 10 млн рублей благодаря настойчивости.

    В августе выброшенный билет на миллион евро чудом нашли на свалке в Италии.

    14 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Российские войска поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве

    Минобороны: ВС нанесли массированный удар по энергообъектам в Киеве и Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Киеве поражен центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», который осуществлял обмен интернет-трафиком для сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5, обеспечивающие электричеством предприятия ВПК и военные объекты.

    В Киевской области поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция Киевская, отвечающая за распределение энергии из западных регионов. В Харькове и области целями стали местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС, снабжающие энергией объекты ВПК и подразделения украинской армии.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове, они поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в этих городах. Во вторник в Хмельницкой области Украины после ударов по предприятиям начались пожары.

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    14 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Михалков назвал условия прощения релокантов

    Михалков допустил прощение вернувшихся и признавших ошибки релокантов

    Михалков назвал условия прощения релокантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покинувших Россию с началом специальной военной операции людей можно простить, если они осознали свою ошибку и вернулись, заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

    «Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: «Я ошибалась» или «Я понял». Можно простить? Конечно», – заявил Михалков ТАСС.

    При этом режиссер отметил, что не заслуживают прощения те уехавшие, кто стал жаловаться на плохую жизнь после того, как у них кончились деньги. «За что боролись, на то и напоролись, ребята», – сказал Михалков.

    Народный артист также выразил мнение, что участники спецоперации после ее завершения не смогут понять россиян, которые равнодушно относились к событиям на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продюсер Павел Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии.

    До этого в Москве заочно арестовали покинувшего страну комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

    Также признанный иноагентом телеведущий Михаил Шац объяснил возвращение релокантов в Россию тоской по родине.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

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    14 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    @ Sasha_M/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

    В Киеве поражены центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», собиравший разведывательные сведения о российских войсках, а также Дарницкая и Киевская теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, снабжающие энергией военные предприятия, указало ведомство в Max.

    На территории Киевской области под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция Киевская, распределяющая энергию из западных регионов. В Харьковской области поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская тепловая электростанция, обеспечивающие питанием военные объекты.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам в Киеве и Харькове.

    В пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки столицы к ударам по энергетике.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов по украинским объектам.

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    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно

    Суд Норвегии отложил продажу судна «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза»

    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Норвегии отложил немедленную принудительную продажу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которой добивалась украинская компания «Нафтогаз».

    Норвежский суд отложил продажу судна, арестованного на Шпицбергене, передает РИА «Новости».

    «Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения», – говорится в решении суда.

    Суд постановил отложить продажу до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их. Украинский «Нафтогаз» добивался продажи судна сразу после ареста.

    Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии в начале сентября по иску «Нафтогаза». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления.

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест судна делом местного суда.

    Ранее посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

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    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Украинский руководитель в интервью американской радиостанции NPR рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность остановки обмена разведданными из-за атак на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Novyny.LIVE.

    «Мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили такую информацию», – заявил Зеленский.

    При этом он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона еще не прекращала передачу разведывательных данных украинской армии. По его утверждению, главной причиной роста цен на энергоносители являются боевые действия на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива.

    Зеленский также добавил, что Украина намерена оставаться стратегическим партнером США и выражает готовность делиться собственными оборонными технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Киев разведданных. В понедельник Вашингтон потребовал от украинской стороны не вредить американским потребителям. В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    14 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой

    Россияне пожаловались на массовые сбои в работе сервисов в Рунете

    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, свидетельствуют специализированные мониторинговые ресурсы.

    Наиболее серьезные проблемы наблюдаются у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka – количество жалоб превышает 1,4 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Сбой.РФ».

     Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей.

    Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи – «Мегафона», «Ростелекома», МТС, «Билайна» и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400.

    Трудности также наблюдаются у сервисов «Яндекса» (такси и карт), «ВКонтакте» и Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru.

    В понедельник в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

    В прошлом месяце пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

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    14 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна

    Премьер Латвии Кулбергс признал невозможность запрета транзита российского зерна

    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Латвия не может самостоятельно запретить транзит российского зерна без решения ЕС, на территории республики оно уже фактически принадлежит ее западным партнерам, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

    «На данный момент Латвия не может повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», – заявил Кулбергс.

    По его словам, кабинет министров выяснил, что исключительными полномочиями по вопросам тарифов и транзита обладает Евросоюз, и на этой неделе премьер отправится в Брюссель для обсуждения ситуации, передает РИА «Новости».

    Кулбергс уточнил, что Латвия сможет предпринимать шаги в этом направлении лишь при соблюдении определенных условий, однако такие действия связаны с конкретными рисками: запрет транзита может повлечь судебные иски против республики на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Премьер добавил, что к моменту поступления грузов из России на территорию Латвии зерно фактически уже принадлежит стратегическим партнерам страны – США, Швейцарии и Японии, где его закупают крупнейшие мировые корпорации.

    По данным Государственной налоговой службы, с начала 2026 года по сентябрь через Латвию транзитом прошло 593,66 тыс. тонн российского зерна, при этом у республики остаются контракты еще на 300 тыс. тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Латвия повысила на четверть тариф на транзит российского зерна.

    В пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

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