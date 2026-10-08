Москвич выиграл в лотерею 10 млн рублей благодаря настойчивости

Tекст: Мария Иванова

«Трансляция 1814-го тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото» состоялась 6 сентября 2026 года, где впервые за много лет разыграли квартиры среди участников. По итогам розыгрыша 10 человек выиграли по 10 млн рублей на квартиру, одним из таких победителей стал Владимир Сидельников из Москвы», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Столото».

Обычно москвич покупает лотерейные билеты в приложении во время поездки в метро. В этот раз из-за проблем со связью оплата не прошла с первого раза. Сидельников решил повторить попытку, перейдя на МЦК, и билет удалось купить.

О победе мужчина узнал из СМС-уведомления. По его словам, на выигрыш он отреагировал спокойно, так как в юности уже выигрывал велосипед. Мужчина предпочел забрать выигрыш деньгами.

Часть средств он отдаст сестре, часть потратит на стоматологические услуги для себя и матери, а остальное положит в банк под проценты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом изображение кота в огуречной маске принесло россиянке миллионы рублей.

В апреле встреча с пауком в ванной принесла слесарю многомиллионный выигрыш.

В начале года жительница Свердловской области выиграла в лотерею благодаря счастливой цифре.