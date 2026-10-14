Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело
Защита сочла невозможным суд над обвиняемым в подрыве «Северных потоков»
Адвокаты обвиняемого по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» Сергея Кузнецова заявили в суде Гамбурга, что их подзащитный как военный не может давать показания, и намерены просить о прекращении процесса.
В Высшем земельном суде Гамбурга сторона защиты заявила, что Сергей Кузнецов обязан хранить молчание об обстоятельствах диверсии, приказах и лицах, их отдавших, передает ТАСС.
По словам адвокатов, отсутствие возможности раскрыть эти сведения делает проведение справедливого судебного разбирательства невозможным.
Кроме того, защита настаивает, что газопроводы следует рассматривать в контексте конфликта на Украине, а не как сугубо гражданские объекты. В связи с этим юристы планируют просить о закрытии дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый назвал себя уроженцем Омска.
Прокурор в ФРГ заявил, что заказчиками подрыва «Северных потоков» выступают власти Украины.
Суд Гамбурга приступил к рассмотрению уголовного дела.