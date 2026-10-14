Слуцкий назвал смехотворными причины отказа в визах российским гимнасткам

Слуцкий назвал карикатурными причины отказа в визах российским гимнасткам

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Даже гимнастки – это страшная угроза. Мне кажется, что подобные смехотворные ремарки выглядят карикатурно даже для стран-соседей», – сказал Слуцкий, передает ТАСС.

Он отметил, что все больше государств переходят от русофобской риторики к более сдержанной или откровенно конструктивной.

Слуцкий выразил надежду, что российские гимнастки не будут расстраиваться из-за отказа в выдаче виз. По его словам, они не перестанут быть чемпионками и лучшими в мире. «И совсем не за горами это время, когда их будут приглашать всюду и ими гордиться. А мы будем прикладывать к этому усилия», – подчеркнул парламентарий.

Ранее Нидерланды отказали в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, посчитав их «угрозой международным отношениям».

Олимпийский комитет планирует обратиться в МОК и World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол в Гааге Владимир Тарабрин призвал не доверять Нидерландам организацию турниров.

В тот же день министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что странам ЕС нельзя доверять проведение международных соревнований.

Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за невыдачи виз спортсменкам.