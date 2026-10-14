Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Слуцкий назвал смехотворными причины отказа в визах российским гимнасткам
Слуцкий назвал карикатурными причины отказа в визах российским гимнасткам
Причины отказа Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам для участия в чемпионате мира из-за «угрозы международным отношениям» выглядят карикатурно, заявил член комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Даже гимнастки – это страшная угроза. Мне кажется, что подобные смехотворные ремарки выглядят карикатурно даже для стран-соседей», – сказал Слуцкий, передает ТАСС.
Он отметил, что все больше государств переходят от русофобской риторики к более сдержанной или откровенно конструктивной.
Слуцкий выразил надежду, что российские гимнастки не будут расстраиваться из-за отказа в выдаче виз. По его словам, они не перестанут быть чемпионками и лучшими в мире. «И совсем не за горами это время, когда их будут приглашать всюду и ими гордиться. А мы будем прикладывать к этому усилия», – подчеркнул парламентарий.
Ранее Нидерланды отказали в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, посчитав их «угрозой международным отношениям».
Олимпийский комитет планирует обратиться в МОК и World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол в Гааге Владимир Тарабрин призвал не доверять Нидерландам организацию турниров.
В тот же день министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что странам ЕС нельзя доверять проведение международных соревнований.
Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за невыдачи виз спортсменкам.