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Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за невыдачи виз спортсменкам
Нидерланды отказались выдать визы российским гимнасткам на чемпионат мира
Федерация гимнастики России намерена обратиться в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию гимнастики из-за отказа посольства Нидерландов выдать визы российским спортсменкам для участия в чемпионате мира.
Федерация гимнастики России (ФГР) попросит Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) дать оценку ситуации с невыдачей виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, передает ТАСС.
«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты», – заявили в пресс-службе ФГР.
В организации назвали произошедшее прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.
Чемпионат мира в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября и станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организация European Aquatics отказалась проводить турниры в странах без виз для россиян.
В пятницу Нидерланды задержали выдачу виз российским гимнастам для участия в чемпионате мира.
Летом российские слаломисты пропустили первенство мира в Польше из-за аналогичных проблем с документами.