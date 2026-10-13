Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за невыдачи виз спортсменкам

Нидерланды отказались выдать визы российским гимнасткам на чемпионат мира

Tекст: Денис Тельманов

Федерация гимнастики России (ФГР) попросит Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) дать оценку ситуации с невыдачей виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, передает ТАСС.

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты», – заявили в пресс-службе ФГР.

В организации назвали произошедшее прямой дискриминацией российских спортсменов и грубым нарушением принципа равных условий олимпийского отбора.

Чемпионат мира в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября и станет первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. По его итогам три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организация European Aquatics отказалась проводить турниры в странах без виз для россиян.

В пятницу Нидерланды задержали выдачу виз российским гимнастам для участия в чемпионате мира.

Летом российские слаломисты пропустили первенство мира в Польше из-за аналогичных проблем с документами.