Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Акция с призывом создать комиссию по делу «Северных потоков» началась в Гамбурге
Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» гражданин Украины Сергей Кузнецов будет присутствовать на первом заседании суда в Гамбурге, где проходит акция с требованием объективного расследования диверсии.
У Высшего земельного суда в Гамбурге проходит акция немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) с требованием сформировать парламентскую комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», передает РИА «Новости».
Партия считает, что находящийся на скамье подсудимых Сергей Кузнецов был лишь исполнителем диверсии, а истинные интересанты обойдены вниманием суда. Ранее Бундестаг отклонил аналогичное предложение оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» о создании комиссии.
В среду суд проводит первое заседание по делу Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. Всего до конца 2026 года запланировано 16 заседаний, а также назначены дополнительные на январь 2027 года.
«Завтра он будет присутствовать. Что касается последующих заседаний, я не знаю, но участвовать в них, безусловно, является его правом», – заявил итальянский адвокат украинца Никола Канестрини.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».
Британская газета The Times отметила создание проблем для ФРГ и Украины из-за этого суда.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков диверсии.