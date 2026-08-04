Финляндия подготовила хранилище ядерных отходов на глубине 450 метров

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Требования безопасности для выдачи лицензии на эксплуатацию выполнены», – указали в ведомстве. Там отметили, что подобное геологическое сооружение получило одобрение впервые в мировой практике, передает ТАСС.

Для окончательного запуска объекта потребуется соответствующее решение правительства республики. Само хранилище Onkalo было возведено компанией Posiva.

Опасные отходы планируют размещать в специальных скальных бункерах на глубине от 400 до 450 метров.

Предварительное разрешение на использование комплекса будет действовать до 2070 года. Отработанное топливо поместят в специальные прочные контейнеры, которые обеспечат надежную изоляцию радиоактивных материалов от окружающей среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Финляндия завершила строительство уникального подземного объекта Onkalo. Создатели рассчитали это хранилище на 100 тыс. лет безопасной изоляции.

В прошлом году Россия запустила первый в мире завод по переработке отработавшего ядерного топлива без жидких отходов.