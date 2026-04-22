    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    9 комментариев
    Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    6 комментариев
    22 апреля 2026, 18:10 • В мире

    Финны закладывают ядерный сюрприз на сто тысяч лет

    Финны закладывают ядерный сюрприз на сто тысяч лет
    @ James Brooks/AP/TASS

    Tекст: Алексей Анпилогов, Валерия Вербинина

    Примерно в четырехстах километрах от российской границы, в Финляндии, завершается строительство объекта «Онкало» (Onkalo) – первого в мире глубокого хранилища для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Объект рассчитан на 100 тысяч лет изоляции. Как устроено это сооружение, почему финны верят, что оно практически полностью гарантирует безопасность хранения ядерных отходов – и так ли это на самом деле?

    «Онкало» (ударение на первом слоге) – поистине уникальное инженерное сооружение. Собственно, оно таким и задумано, потому что и задачи его уникальны. Хранилище (в переводе название означает «пещера») создано на глубине более 430 метров в гранитных породах острова Олкилуото.

    Создатели уверяют, что объект рассчитан на 100 тысяч лет безопасной изоляции. С учетом стремительного развития космонавтики легко представить, что уже через какие-нибудь 100-200 лет отработанное ядерное топливо (ОЯТ) научатся захоранивать на других планетах – или же просто выбрасывать в дальний космос. Но тогда, когда финны задумывали этот проект – аж в 1983 году, – такое развитие событий звучало настоящей фантастикой. Хотя только в мае 1999 года компания Posiva Oy, будущий оператор «Онкало», представила правительству подробный план строительства хранилища. По сути, это действительно пещера – гигантские шахты в десятки километров длиной, уходящие на глубину.

    За основу была выбрана шведская концепция: там около города Остхоммар, в гранитных породах на глубине 450 метров под землей, существует исследовательская лаборатория, занимающаяся проблемами хранения этого сложного вида отходов. В Швеции, как и в Финляндии, также планируют складировать ОЯТ в скальных породах, возраст которых составляет около 1,8 миллиарда лет.

    Есть, впрочем, и некоторые различия: так, шведы допускают, что в будущем замурованное глубоко под землей ОЯТ может быть извлечено и переработано, в то время как финны твердо придерживаются принципа «доктор сказал в морг, значит, в морг». То есть отработанное ядерное топливо должно быть спрятано так надежно, чтобы исключать всякую возможность дальнейшего контакта с ним кого бы то ни было.

    В обращении с ОЯТ есть два подхода: либо закапывать как можно глубже (чем занимаются финны), либо строить сложную индустрию по вторичной переработке отработанного ядерного топлива. Второе кажется более перспективным путем, но дело в том, что обходится такая переработка весьма и весьма недешево.

    Если Швеция, Финляндия, Канада, Чехия и Германия ориентируются на окончательное захоронение ОЯТ, то Россия, Франция, Индия, Япония и Великобритания занимаются либо недавно занимались его переработкой. Отдельно стоит отметить, что Россия сейчас вплотную подошла к тому, чтобы обеспечить для своей национальной ядерной энергетики создание полностью замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), что позволит практически целиком решить вопрос отходов. Некоторые страны помещают свои отходы на хранение у других либо отдают на переработку третьей стороне.

    Само собой, просто так отделаться от такого непростого в обращении вида отходов не так-то легко, особенно в финансовом плане. Когда в 1994 году в закон Финляндии о ядерной энергии были внесены поправки, согласно которым все ядерные отходы, произведенные в стране, должны быть утилизированы здесь же, проектная стоимость хранилища оценивалась всего в 200 млн долларов США. По ходу проектирования и строительства финские власти столкнулись с непредвиденным ростом бюджета.

    На сегодняшний день ориентировочная стоимость проекта уже составляет более 820 млн евро, и это если не принимать во внимание расчетные показатели объемов накопленного ОЯТ и соответствующее число контейнеров, которое потребуется для его хранения. В целом же стоимость окончательного захоронения уже превышает отметку в 3,5 млрд евро – и не факт, что она не станет еще больше.

    И хотя сам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «Онкало» является переломным проектом (game changer) в тонком деле хранения ядерных отходов, не все разделяют его оптимизм. Прежде всего,

    сам остров Олкилуото, на котором расположено хранилище, нельзя назвать необитаемым, даже несмотря на то что здесь нет жилых домов.

    Дело в том, что на острове стоит одноименная АЭС с тремя реакторами, и она уже вызывала вопросы по поводу своей безопасности. Например, в 2016 году на первом блоке была обнаружена утечка радиоактивных веществ в реакторную воду, а в 2022-м и 2023-м работу третьего энергоблока приходилось приостанавливать из-за поломок. Конечно, по масштабам эти события не Чернобыль и не Фукусима, но в случае по-настоящему серьезной аварии нет гарантий, что она никак не затронет перспективное хранилище.

    И, кстати говоря, находится эта АЭС всего лишь примерно в четырехстах километрах от российского Санкт-Петербурга. С одной стороны, вроде как далеко, с другой – вырвавшись в атмосферу, радиоактивные материалы легко переносятся ветром.

    Во-вторых, финская концепция хранения ОЯТ основана на использовании медных контейнеров. Многие исследования ставят под сомнение долговечность меди в случае проектного срока службы хранилища – тех самых 100 000 лет.

    У человечества просто нет опыта нахождения чистой меди столько времени в условиях воздействия грунтовых вод, а химия говорит, что присутствует риск коррозии и, следовательно, утечки радиоактивных материалов.

    Стоит также принимать во внимание непредсказуемость геологических процессов. Несмотря на стабильность Балтийского щита, на протяжении 100 тысяч лет не исключены сейсмические процессы, движение ледников или же изменение гидрогеологической обстановки, которые могут повредить хранилище даже на глубине в 500 метров.

    Отметим также, что финская концепция подразумевает полное запечатывание хранилища через 100-120 лет после его заполнения, после чего объект «должен быть забыт». И вот тут главный вопрос – как гарантировать, что будущие поколения не проигнорируют знаки предупреждения (если они вообще сохранятся) и не пожелают вскрыть хранилище. Кроме того, после окончательного запечатывания объекта, которое должно произойти в районе 2120-х годов, компания-оператор Posiva не планирует поддерживать там активный контроль. Фактически это перекладывает ответственность за возможные радиоактивные утечки на будущие поколения.

    Само собой, компания парирует, что она собирается сделать все, чтобы избежать любых неприятных последствий. Так, система хранения будет обеспечивать несколько степеней защиты. Отходы будут помещаться в герметичный чугунный ящик для предотвращения смещения, чугунный ящик будет помещен в медный контейнер для защиты от коррозии, а между рядами медных контейнеров в скважинах хранения будет залита бентонитовая глина.

    Прочные горные породы, непосредственно прилегающие к скважинам с контейнерами, будут защищать их от неблагоприятных условий окружающей среды. Верхние туннели «Онкало» будут заполнены смесью щебня и бентонита, которая должна удерживать бентонитовую смесь после ее разбухания в скважинах и предохранять туннели от затопления грунтовыми водами. Заполнитель также защитит хранилище от несанкционированного вторжения.

    Одним словом, по мнению производителя, все предусмотрено и опасаться абсолютно нечего. Увидимся через 100 тысяч лет – проверим.

    Как считает Эдвин Лаймен, глава американской НКО «Союз неравнодушных ученых», сейчас вопрос с ядерными отходами состоит в том, чтобы найти «наименее вредное» решение, учитывая тот факт, что с 1950-х годов их накопилось уже 400 тыс. тонн. Финская «пещера» позволит с определенной степенью надежности решить проблему всего лишь 6500 тонн.

    Как он полагает, медные контейнеры все же продержатся достаточно долго, чтобы большая часть радиоактивного материала успела распасться. И в принципе на поверхности, учитывая высокую радиоактивность ОЯТ после выгрузки из реактора, их хранить крайне нежелательно. Поэтому пусть лучше будет «Онкало», на такой глубине и в толще горных пород – это, с его точки зрения, наименее рискованный вариант.

    Ну, а если что-нибудь и случится, то будем надеяться, что это будет уже через 100 тысяч лет.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

