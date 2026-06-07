История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.829 комментариев
Новые дома начали строить для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане
Строительные работы начаты в Дагестане на участке в десять гектаров, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе, сообщил на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
В Дагестане на площади десять гектаров развернулось строительство жилья для семей, лишившихся крова из-за прорыва плотины, передает РИА «Новости». Врио главы республики Федор Щукин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о ходе восстановления.
«Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли – десять соток – и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы», – сообщил руководитель региона.
Граждане, решившие покинуть поселок, смогут рассчитывать на финансовую компенсацию. По словам Щукина, выплаты за поврежденное имущество составят 81 тыс. рублей за каждый квадратный метр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.
В результате паводков в Дагестане пострадали более восьми тысяч жилых домов.
Президент России Владимир Путин призвал своевременно восстановить разрушенное жилье.