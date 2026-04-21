  • Новость часаПутин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    8 комментариев
    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня

    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков

    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    20 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часовая фабрика «Ракета», расположенная под Петербургом и возрожденная британским юристом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, решила не делать массовой копии часов, идентичных тем, которые носит президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные запросы клиентов.

    В интервью Reuters Хендерсон-Стюарт подчеркнул, что многие покупатели действительно хотели бы получить аналогичные изделия, однако руководство завода отказалось от такой идеи, передает «Царьград».

    «Я никогда не нашел бы ничего столь же интересного, как «Ракета», на Западе», – отметил Хендерсон-Стюарт. Под его руководством предприятие сосредоточилось на выпуске премиальных часов, делая акцент на российском происхождении продукции.

    После введения западных санкций объемы торговли «Ракеты» сократились, однако уход зарубежных люксовых брендов открыл новые возможности для отечественной марки. Детали аксессуаров президента, в том числе часы, не раз попадали в поле зрения СМИ, а надпись «Сделано в России» на часах, которые носил Путин, привлекла особое внимание покупателей.

    Тем не менее, несмотря на волну интереса, руководство фабрики приняло принципиальное решение не выпускать массовую копию президентской модели.

    В марте на руке президента Владимира Путина во время заседания Совета по культуре были часы с надписью Made in Russia на циферблате.

    Комментарии (14)
    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Комментарии (11)
    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    Она подчеркнула, что в странах Запада, таких как Франция и Британия, бракоразводный процесс может длиться два года и больше, тогда как в России развод оформляется намного проще даже при наличии детей, передает ТАСС.

    «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Также она сравнила ситуацию с процедурой прерывания беременности, напомнив, что для женщин предусмотрено время на обдумывание. Спикер Совфеда подчеркнула важность гуманного подхода к бракоразводному процессу, чтобы не допускать поспешных решений и минимизировать страдания детей.

    Ранее депутат Буцкая призвала сделать обязательной процедуру примирения супругов при разводе, особенно для семей с детьми.

    Комментарии (21)
    20 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в страну.

    Согласно документу, размещенному на портале правовых актов, отсрочка предоставляется сроком до трех месяцев и будет беспроцентной. Это позволит компаниям, участвующим в эксперименте, временно не перечислять НДС при ввозе товаров в Россию.

    Ранее Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    В СПЧ увидели разжигание вражды в песне «Я люблю Мухаммеда»

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Песня исполнительницы Айрен Коль (Ирины Николаевой) «Я люблю Мухаммеда» дискредитирует автора и уничтожает государствообразующую составляющую, заявила член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова на круглом столе в Общественной палате.

    По ее словам, произведение разжигает межконфессиональную вражду, и она получает жалобы на подобный контент от родителей, школьных организаций и православного сообщества, передает РБК. Боровова привела пример письма, где содержались претензии к песне, и подчеркнула, что в припеве явно усматривается разжигание вражды.

    «Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды», – отметила Боровова.

    Также она подчеркнула, что, несмотря на свободное правовое поле и свободу слова, подобный контент «дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую». В связи с этим Боровова предложила «поставить задачу правительству и соответствующим органам отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ».

    Модератор мероприятия Станислав Корякин напомнил, что важно соблюдать баланс между защитой интересов общества и творческой свободой. Он отметил, что экспертная оценка необходима не для полного запрета творчества, а для создания здоровой среды.

    Ранее с критикой песни Айрен Коль выступала и другая представительница СПЧ Марина Ахмедова, отметившая, что «разумный человек не станет петь такие слова».

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    Комментарии (16)
    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России

    «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (2)
    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за пять часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение пяти часов системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской, Курской областями, Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны.

    Аппараты были уничтожены в период с 15.00 до 20.00 мск, сообщается в канале ведомства в Max.

    Напомним, с 8.00 до 15.00 мск средства ПВО сбили над Россией 33 беспилотника.

    В понедельник обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Рябков обвинил США и Израиль в угрозе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессия США и Израиля против Ирана создает угрозу для режима нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на заседании международного клуба «Триалог».

    Он подчеркнул, что в последнее время устойчивость Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оказалась под серьезным давлением, передает ТАСС.

    «Неспровоцированные, неоправданные и незаконные нападения Израиля и Соединенных Штатов на Иран стали тяжелым ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ», – отметил дипломат. По его словам, такие действия являются вопиющим проявлением злоупотребления режимом ядерного нераспространения и ДНЯО как его краеугольным элементом.

    Дипломат также считает, что использование ДНЯО в качестве предлога для военных действий против неудобных иностранных правительств подрывает международную безопасность. По мнению замглавы МИД, цель подобной политики – свержение или уничтожение целых государств.

    Ранее посол Ирана в Москве Джалали заявил о праве страны на мирный атом.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Минобороны разработало правила получения статуса ветерана для гражданских

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России разработало проект постановления правительства, который определяет правила получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников спецоперации на Украине.

    Документ предусматривает, что это право получат граждане, направленные на территории проведения спецоперации государственными органами или организациями, а также имеющие особые заслуги – например, государственные или ведомственные награды, передает ТАСС.

    Среди обязательных условий для получения удостоверения – стаж работы не менее шести месяцев на территории спецоперации, либо досрочное возвращение по уважительным причинам, включая получение ранения.

    Выдачу удостоверений планируется возложить на федеральные органы власти. В каждом таком органе будут созданы специальные комиссии, которые и примут решения по заявлениям гражданских лиц, претендующих на статус ветерана боевых действий.

    Ранее глава фонда «Защитники Отечества» разъяснила правила выдачи удостоверений ветерана для ополченцев и добровольцев СВО.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности содействовать диалогу Ирана со странами Залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и странами Персидского залива, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

    «Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», – сообщается на сайте российского МИД.

    Также в сообщении указывается, что иранская сторона выразила готовность делать все возможное для обеспечения беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В ходе телефонного разговора 13 апреля Лавров и Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    МИД призывал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    Дело о хищении денег у участников СВО в Шереметьево направили в суд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево передано в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Петренко, комментарий которой опубликован в канале СК в Max, уточнила, что в суд направлено дело в отношении руководителей подразделения преступного сообщества, которым управляли Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов, а также их сообщников – безработных Кристины, Зои и Натальи Солдатенко, Азалии Хамидуллиной и Риммы Полудановой.

    Следствие установило, что на территории аэропорта эти лица занимались попрошайничеством, вводя в заблуждение посетителей рассказами о тяжелом материальном положении.

    Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 210 и 159 УК РФ – организация и участие в преступном сообществе, а также мошенничество. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В прошлом году почти 20 человек оказались фигурантами уголовного дела о серийных хищениях у участников спецоперации на Украине, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Российские муниципалитеты заключили 130 соглашений с зарубежными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым направлением взаимодействия российских муниципалитетов в 2025 году стало международное сотрудничество. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами.

    Эти данные были озвучены в ходе первого дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. В работе форума принимают участие около семи тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти, а также более 60 делегатов из зарубежных городов.

    С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнувший роль муниципального уровня власти в достижении национальных целей развития страны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил необходимость усиления правовой защиты муниципальных служащих и вовлечения местных инициатив в формирование новой народной программы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула значимость местного самоуправления как основы государственности и отметила вклад женщин в работу муниципальных органов.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут обратила внимание на роль муниципалитетов в развитии сельских территорий и повышении качества жизни на местах.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил важность комплексного развития территорий, заявив: «Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, дорог и работы, человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо развивать все регионы страны в комплексе».

    Отдельный акцент был сделан на международном и межрегиональном сотрудничестве. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что экономическое развитие начинается на местах, подчеркнув необходимость более тесной связки муниципалитетов с межправительственными комиссиями и расширения кооперации регионов с зарубежными партнерами.
    «На уровне российской части межправительственных комиссий, мы готовы продвигать и отстаивать перед зарубежными партнерами интересы наших муниципальных образований, выступающих с конкретными предложениями, проектами и проблемами. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами», – заявил он.

    По итогам первого дня форума было подписано соглашение между фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ о создании муниципальных филиалов фонда в регионах, что позволит выстроить единую систему поддержки ветеранов СВО и их семей на местах. В рамках программы также прошел форум городов-побратимов с участием более 60 делегатов из зарубежных стран, а также фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.

    Работа форума продолжится 21 апреля, в этот же день состоится церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном
    ВМС США перехватили неопознанный танкер
    Российский прибор для изучения Луны установили на китайский зонд
    ЕК призвала страны ЕС не закрывать АЭС
    В Польше решили запретить пролет самолета Фицо в Москву на 9 Мая
    Названа причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Мубинова

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации