Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
На Евразийском экономическом форуме в Астане президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе скорой помощи, передает РИА «Новости».
Он привел пример из Москвы: «В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ) инструменты в области здравоохранения – скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье».
Путин пояснил, что система собирает данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и какие из них показали лучшую эффективность. По его словам, уже к моменту поступления пациента в больницу о нем «практически все известно», а решение по дальнейшим действиям врачей фактически подготовлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.
Выступая там же, российский президент заявил о важности кооперации государств союза для создания суверенных платформ развития искусственного интеллекта.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах государств ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном развитии и безопасном внедрении искусственного интеллекта.