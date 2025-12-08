Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.6 комментариев
На «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор
В Москве стартовала «Российская неделя здравоохранения», одним из главных экспонатов которой стал первый отечественный МРТ-совместимый электростимулятор Apollo MRI, предназначенный для пациентов с тяжелыми формами аритмии.
Его ключевое отличие – возможность проходить МРТ без ограничений, чего не могли обеспечить импортные кардиостимуляторы, ранее поставлявшиеся только из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале Ростеха.
Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак стал одним из первых гостей, ознакомившихся с новинкой. Всего госкорпорация «Ростех» представила на выставке около 50 разработок, среди которых оборудование для реанимации и кардиологии, офтальмологические системы и медицинские холодильники.
Компания POZIS презентовала морозильник-ларь МНТ-30, работающий при температуре от минус 60 до минус 86 градусов. Аппарат рассчитан на длительное хранение биопрепаратов и компонентов крови и оборудован регистрирующей системой, записывающей показатели температур с интервалом от 10 секунд до 1 часа, а также автоматической системой аварийного оповещения.
Также в экспозиции представлены медицинский холодильник VacProtect VPA-200, поддерживающий нужную температуру для хранения вакцин до 24 часов при отключении электроэнергии, и бактерицидные рециркуляторы, уничтожающие до 99,9% вирусов и бактерий. Продукция произведена по стандартам и лицензиям Минздрава России и уже применяется в медицинских учреждениях по всей стране.
«Мы освоили производство медицинских холодильников 20 лет назад и впервые в России комплексно внедрили концепцию холодовой цепи. Сегодня наша продукция используется в тысячах больниц по всей стране и за рубежом», – подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов.