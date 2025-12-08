На «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор

Tекст: Валерия Городецкая

Его ключевое отличие – возможность проходить МРТ без ограничений, чего не могли обеспечить импортные кардиостимуляторы, ранее поставлявшиеся только из-за рубежа, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак стал одним из первых гостей, ознакомившихся с новинкой. Всего госкорпорация «Ростех» представила на выставке около 50 разработок, среди которых оборудование для реанимации и кардиологии, офтальмологические системы и медицинские холодильники.

Компания POZIS презентовала морозильник-ларь МНТ-30, работающий при температуре от минус 60 до минус 86 градусов. Аппарат рассчитан на длительное хранение биопрепаратов и компонентов крови и оборудован регистрирующей системой, записывающей показатели температур с интервалом от 10 секунд до 1 часа, а также автоматической системой аварийного оповещения.

Также в экспозиции представлены медицинский холодильник VacProtect VPA-200, поддерживающий нужную температуру для хранения вакцин до 24 часов при отключении электроэнергии, и бактерицидные рециркуляторы, уничтожающие до 99,9% вирусов и бактерий. Продукция произведена по стандартам и лицензиям Минздрава России и уже применяется в медицинских учреждениях по всей стране.

«Мы освоили производство медицинских холодильников 20 лет назад и впервые в России комплексно внедрили концепцию холодовой цепи. Сегодня наша продукция используется в тысячах больниц по всей стране и за рубежом», – подчеркнул генеральный директор POZIS Радик Хасанов.