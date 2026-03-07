Эксперт Кулагин предупредил о снижении доступности МРТ в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Доступность процедуры МРТ в мире может снизиться из-за приостановки поставок гелия из Катара, сообщил РИА «Новости» директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

По словам эксперта, Катар временно прекратил производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех объектах из-за атак беспилотников, что напрямую затронуло поставки гелия, необходимого для работы томографов.

Эксперт пояснил, что гелий – уникальный газ с самой низкой температурой замерзания, и альтернативы ему нет: «Абсолютно все аппараты МРТ работают на гелии, и альтернативы ему нет», – отметил Кулагин. Он добавил, что прекращение поставок катарского гелия приведет к росту цен и ажиотажному спросу на рынке, а медики начнут поднимать тревогу из-за угрозы дефицита.

Кулагин подчеркнул, что Катар обеспечивает около 60% мировой межрегиональной торговли гелием: в стране работает три площадки общей мощностью почти 73 млн кубометров в год. Если поставки не возобновятся в ближайшее время, острая нехватка гелия может сказаться на доступности МРТ в разных странах.

По сведениям эксперта, азиатские страны, прежде всего Китай, попробуют увеличить закупки у России, но этого может быть недостаточно из-за масштабов мирового спроса. При этом Россию эти проблемы не затронут: производство гелия в стране в десять раз превышает внутреннее потребление, и излишки даже возвращаются в месторождения из-за отсутствия спроса.

Кулагин пояснил, что Россия могла бы поставлять гелий на мировой рынок, однако из-за санкций западные компании отказываются работать с российскими поставщиками, что осложняет логистику. «Рынок гелия не такой огромный, как нефтяной или газовый… с ним связаны более сложные решения по перевозке», – пояснил он.

Ранее Катар предупредил о возможном росте цен на нефть до 150 долларов в случае перекрытия Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 марта катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy уведомила клиентов о наступлении форс-мажора из-за остановки производства сжиженного природного газа. Компания также прекратила выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.



