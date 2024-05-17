Путин заявил об ущербе от антироссийских санкций мировой экономике

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент также заявил, что западные санкции на поставки товаров – глупое и не имеющее никаких перспектив решение.

Он добавил, что США сами подрывают доверие к доллару и его роли мировой резервной валюты, передает ТАСС.

«Понимаете, это проблема, которую они сами себе создают. Они ввели санкции против таких товаров и таких товаров, к чему это приведет? К инфляции в США – вот к чему это приведет. Потому что они будут пытаться производить это сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой, уже дорогой, металл, на основе своей дорогой энергетики», – сказал глава государства.

Решение Вашингтона ограничивать платежи с Россией было большой глупостью и огромной ошибкой.

«Потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной и резервной валюты», – сказал Путин, комментируя проблему платежей между российскими и китайскими банками.

При этом решения в вопросе проведения платежей возможны, и они есть, это обсуждается на уровне участников экономической деятельности. Однако подобные решения «должны поддерживаться на государственном уровне».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия и Китай будут защищать торговлю от санкций США.