  • Новость часаПутин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
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    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    5 комментариев
    26 июня 2025, 20:12 • Новости дня

    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем

    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире, заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

    Российский лидер отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов остается замороженной в западных банках, передает ТАСС. По словам президента, на Западе обсуждают планы по присвоению этих средств.

    «Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», – отметил Путин с улыбкой.

    Ранее Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России.

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что обсуждение возможности изъятия российских замороженных средств в Британии сопровождается сложностями и противоречиями.

    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине.

    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    24 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России за подвиг в Мариуполе

    Путин присвоил сержанту Хугаеву звание Героя России посмертно
    @ vk.com/putin_rukremlin

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву из Южной Осетии посмертно, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что военнослужащий удостоен награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

    Радислав Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. Ему было 33 года. В марте 2022 года во время боев за Мариуполь группа Хугаева попала в засаду, двое бойцов получили ранения. Хугаев оказал им первую помощь и дал команду на отход группы.

    Понимая опасность для своих сослуживцев, Хугаев решил отвлечь противника: он достал флаг Осетии, вышел вперед, открыл ответный огонь и вызвал атаку на себя. Благодаря этому подразделение смогло перегруппироваться и удерживать позиции до прибытия подкрепления, после чего нанесло поражение противнику.

    С инициативой о присвоении почётного звания Героя России ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Владимиром Путиным. Гаглоев поблагодарил российского лидера за принятое решение и выразил признательность от имени всей республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    25 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    @ picture alliance /The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

    Президент США на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО отметил: «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», передает ТАСС.

    По его словам, на саммите НАТО в Гааге он провел конструктивные встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран, что, по мнению главы Белого дома, важно для поиска путей разрешения конфликта.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США. Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

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    24 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, объединяющего функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Пользователи с помощью этой платформы смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, передает РИА «Новости». Кроме того, онлайн-платформа будет поддерживать общение через сообщения на русском и официальных языках республик РФ, а также обеспечит возможность голосовых звонков.

    Сервис планируется интегрировать с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА, что даст гражданам доступ к персональным данным из их цифровых документов. Пользователи смогут использовать эти данные, например, для подтверждения возраста, получения социальных льгот, при заселении в гостиницы и другие подобные случаи.

    Мессенджер также будет использоваться как цифровое пространство для общения между школьниками, студентами колледжей и их преподавателями.

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    25 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

    Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

    Tекст: Ирма Каплан

    Указ президента России Владимира Путина № 415 продлевает до 1 октября 2025 года сроки оплаты иностранцами российского газа рублями не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    «... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

    Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

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    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

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    25 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов

    Путин заявил о недопустимости задержек в строительстве культурных кластеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул важность своевременного завершения строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам создания культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» отметил, что различия между регионами по видам творческих школ, объемам площадей музеев, концертных и театральных залов приводят к отличиям в строящихся объектах и их оснащении.

    Путин подчеркнул, что подобные различия влияют на темпы строительства культурных центров, однако, по его словам, это не должно становиться причиной для затягивания сроков сдачи таких объектов. «Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», – заявил он.

    Президент выразил уверенность в том, что строительство должно завершаться в обозначенные сроки, чтобы новые культурные и образовательные центры как можно скорее начали работать для жителей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан. Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

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    24 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.

    Документ, подписанный Путиным, обязывает банки открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей, передает РИА «Новости». Исключения сделаны только для полностью дееспособных несовершеннолетних – тех, кто вступил в брак, официально трудоустроен или занимается бизнесом с разрешения родителей.

    Закон был принят для усиления защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, преступники часто убеждают несовершеннолетних оформлять карты, которые впоследствии используются для вывода похищенных средств. Володин отмечал, что подростки неосознанно становятся дропперами, когда оформляют на себя банковские карты по просьбе злоумышленников.

    Напомним, Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

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    24 июня 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть условия возврата иностранных компаний в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения деловых объединений по условиям возвращения иностранных компаний.

    Путин дал это поручение по итогам встречи с участниками «Деловой России» в мае, сообщается на сайте Кремля. В тексте поручения подчеркивается, что речь идет об установлении порядка согласования сделок, в результате которых граждане недружественных государств смогут приобретать права на недвижимость, акции или другие активы хозяйственных обществ, а также получать иные права управления бизнесом в России.

    Кабмин обязан при необходимости учесть эти предложения отечественного бизнеса. Срок доклада по вопросам уточнения порядка возвращения иностранного капитала установлен до 1 июля 2025 года.

    Ранее Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний. Он обращал внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка. В Кремле ранее сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным.

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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