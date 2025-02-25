Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.