ЕС оштрафовал Apple и Meta на 700 млн евро

Стало известно о штрафах Apple и Meta за нарушение правил ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Politico, Европейская комиссия впервые применила штрафы по закону Digital Markets Act (DMA), который вступил в силу в 2024 году. Apple оштрафована на 500 млн евро за нарушение правил относительно магазинов приложений, а Meta* получила штраф в 200 млн евро из-за рекламной модели «заплати или согласись», требующей от пользователей платить за просмотр сервисов без рекламы.

В отношении Apple также введено предписание прекратить нарушения и внести дополнительные изменения в продукты до конца июня. Если компания не выполнит эти требования, ей будут назначены дополнительные ежедневные штрафы. Еврокомиссия продолжает оценивать шаги Meta, предпринятые в конце прошлого года для соответствия DMA.

В среду Еврокомиссия приняла пять решений, связанных с DMA. Среди них – закрытие расследования по правилам браузеров и предустановленных приложений Apple после изменений, которые позволили конкурентам закрепиться на iOS.

Также для Meta отменено регулирование сервиса Facebook* Marketplace. Европейская комиссия обнародовала предварительные обвинения в отношении работы Apple с альтернативными магазинами приложений, что может привести к новым штрафам в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать компании Apple и Meta на фоне обострения торговой войны между ЕС и США, ЕС планирует ввести ответные меры против американских технологических гигантов, а ранее Евросоюз приостановил штрафы для Apple, Google и Meta.