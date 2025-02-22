События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Bloomberg: ЕС ищет способ изъять замороженные активы
Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центрального банка России
Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта, сообщили источники Bloomberg.
Агентство пишет, что европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога в рамках международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсаций Украине. Однако размер обсуждаемой части активов пока не уточняется, передает ТАСС .
Если изъятие активов будет осуществлено, то средства пойдут в счет «обязательств России по возмещению ущерба Украине». Европейские страны ожидают от Москвы принятия этих обязательств в рамках возможного мирного соглашения.
Еврокомиссия начала работу по поиску законного способа экспроприации российских суверенных активов еще в марте 2022 года. Курировал эту работу бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас подозревается в отмывании денег в крупных размерах.
После начала специальной военной операции России, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в частности, 210 млрд долларов хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожены активы на сумму 5-6 млрд долларов.
Ранее украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.
Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.
Между тем Reuters сообщало, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса.