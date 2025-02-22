Bloomberg: ЕС ищет способ изъять замороженные активы

Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центрального банка России

Tекст: Вера Басилая

Агентство пишет, что европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога в рамках международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсаций Украине. Однако размер обсуждаемой части активов пока не уточняется, передает ТАСС .

Если изъятие активов будет осуществлено, то средства пойдут в счет «обязательств России по возмещению ущерба Украине». Европейские страны ожидают от Москвы принятия этих обязательств в рамках возможного мирного соглашения.

Еврокомиссия начала работу по поиску законного способа экспроприации российских суверенных активов еще в марте 2022 года. Курировал эту работу бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас подозревается в отмывании денег в крупных размерах.

После начала специальной военной операции России, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в частности, 210 млрд долларов хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожены активы на сумму 5-6 млрд долларов.

Ранее украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

Между тем Reuters сообщало, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса.



