Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.0 комментариев
Euroclear запланировал перевести Киеву в марте 2 млрд евро из замороженных активов РФ
Euroclear анонсировал передачу 2 млрд евро из замороженных активов России Киеву в марте
Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.
Этот шаг станет вторым денежным траншем для Киева. Ранее, в июле 2024 года, первый транш составил примерно 1,55 млрд евро, передает «Российская газета».
За 2024 год Euroclear получил от инвестирования заблокированных российских активов 6,9 млрд евро в виде процентных доходов. Это значительно больше, чем в предыдущем году, когда сумма составляла около 4,4 млрд евро. В 2022 году Euroclear заработал 821 млн евро на тех же активностях.
По состоянию на конец 2024 года баланс Euroclear составил 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к активам, находящимся под санкциями.
Ранее крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.