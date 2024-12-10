Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов

Euroclear не поддержал идею Евросоюза об изъятии заблокированных активов России

Tекст: Ольга Иванова

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов. Глава центра Валери Урбен заявила, что в случае принятия такого решения Евросоюз должен будет взять на себя соответствующие обязательства, чтобы избежать потерь российских активов.

Урбен подчеркнула: «Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через некоторое время приходит Россия и говорит: «Я хочу вернуть свои ценные бумаги», а активы исчезли». Этот комментарий указывает на юридические и финансовые риски, связанные с такой инициативой.

Кроме того, Урбен предупредила, что использование российских активов может создать риски для статуса евро как резервной валюты, а также для стабильности всей европейской финансовой системы. Она выразила озабоченность последствиями, которые могут возникнуть для международного доверия к евро, в случае реализации этого плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.