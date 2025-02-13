Bloomberg сообщил о просьбе Украины использовать замороженные активы России

Украинские чиновники обратились к США с просьбой использовать 300 млрд замороженных активов

Tекст: Максим Попов

По информации издания, украинские чиновники обратились к администрации бывшего президента США Дональда Трампа с просьбой позволить им использовать замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов для закупки американского оружия, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась на ряде встреч между представителями Украины, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели.

По информации источников, знакомых с вопросом, предложение о изъятии активов и их использовании для закупки оружия было представлено и самому Трампу, но пока нет признаков, что он поддерживает это предложение. Однако с приходом новой администрации США некоторые союзники Украины вновь начали предлагать эту идею.

Как отметил неназванный европейский дипломат, ЕС мог бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку большая их часть расположена в Европе. Тем не менее, ряд европейских стран сохраняет позицию против изъятия активов, несмотря на давление со стороны Украины и ее союзников.

До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России. Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.