Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Москвичам пообещали облачный понедельник
Гидрометцентр спрогнозировал в Москве облачную погоду на понедельник
В понедельник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков и до 7 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.
Днем воздух в столице прогреется до 5–7 градусов, а в ночь на вторник температура может опуститься до 1 градуса тепла, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.
В Подмосковье в понедельник ожидается от 3 до 8 градусов тепла, ночью возможно похолодание до 2 градусов мороза.
Ветер будет западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице. В пятницу ведомство объявило об угрозе образования гололедицы в Московском регионе. В четверг в Москве и Московской области вновь ввели желтый уровень погодной опасности.