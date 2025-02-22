Reuters сообщил о готовности России «отдать» часть замороженных активов Донбассу

Reuters сообщил о готовности России отдать часть замороженных 300 млрд долларов новым регионам

Tекст: Вера Басилая

Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины. Одним требованием Москвы является целевое использование части этих средств на территории новых регионов, воссоединившихся с Россией по результатам референдумов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Источники агентства, осведомленные о ситуации, отмечают, что переговоры между Россией и США на эту тему находятся на очень ранней стадии. Вопрос о том, обсуждалась ли идея разморозки активов на российско-американской встрече в Эр-Рияде 18 февраля, остается открытым.

По данным источника Reuters, близкого к Кремлю, Россия намерена требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций. Власти России ранее называли планы использования этих активов для помощи Украине грабежом.

Украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России.

Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.