Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.7 комментариев
Reuters сообщил о готовности России «отдать» часть замороженных активов Донбассу
Reuters сообщил о готовности России отдать часть замороженных 300 млрд долларов новым регионам
Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса, сообщает Reuters.
Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины. Одним требованием Москвы является целевое использование части этих средств на территории новых регионов, воссоединившихся с Россией по результатам референдумов, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Источники агентства, осведомленные о ситуации, отмечают, что переговоры между Россией и США на эту тему находятся на очень ранней стадии. Вопрос о том, обсуждалась ли идея разморозки активов на российско-американской встрече в Эр-Рияде 18 февраля, остается открытым.
По данным источника Reuters, близкого к Кремлю, Россия намерена требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций. Власти России ранее называли планы использования этих активов для помощи Украине грабежом.
Украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.
До этого стало известно, что международный депозитарий Euroclear запланировал перевести Киеву в марте два млрд евро из замороженных активов России.
Ранее Euroclear выразил несогласие с планами ЕС изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.