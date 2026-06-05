Специалисты приступили к ремонту основной линии электропередачи Запорожской АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты приступили к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила старт работ.

«Специалисты приступают к операциям по восстановлению работоспособности линии», – заявила представитель станции. Она пояснила, что возвращение «Днепровской» в строй значительно увеличит запас надежности объекта и минимизирует риски, связанные с его безопасной эксплуатацией.

Ранее Международное агентство по атомной энергии объявило о введении локального режима прекращения огня в районе станции. Мера, вступившая в силу в пятницу, была организована специально для обеспечения безопасности при ремонте линий электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии объявило о введении локального режима прекращения огня в районе станции.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял о невозможности начала восстановительных работ из-за постоянных обстрелов.

Осенью прошлого года специалисты уже возобновляли подачу электроэнергии для собственных нужд объекта после длительного отключения.