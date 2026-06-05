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Специалисты приступили к ремонту основной линии электропередачи Запорожской АЭС
Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Специалисты приступили к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подтвердила старт работ.
«Специалисты приступают к операциям по восстановлению работоспособности линии», – заявила представитель станции. Она пояснила, что возвращение «Днепровской» в строй значительно увеличит запас надежности объекта и минимизирует риски, связанные с его безопасной эксплуатацией.
Ранее Международное агентство по атомной энергии объявило о введении локального режима прекращения огня в районе станции. Мера, вступившая в силу в пятницу, была организована специально для обеспечения безопасности при ремонте линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии объявило о введении локального режима прекращения огня в районе станции.
До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял о невозможности начала восстановительных работ из-за постоянных обстрелов.
Осенью прошлого года специалисты уже возобновляли подачу электроэнергии для собственных нужд объекта после длительного отключения.