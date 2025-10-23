На ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии для собственных нужд

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд Запорожской атомной электростанции возобновлена спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» введена в работу после проведенного ремонта», передает РИА «Новости».
Завершение ремонта высоковольтной линии «Днепровская» 750 кВ подтвердило и Международное агентство по атомной энергии. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что восстановление внешнего энергоснабжения продолжается после месячного отключения, а ремонтные работы проводились в условиях локального прекращения огня. По словам представителя организации, восстановление электроснабжения – ключевой шаг для обеспечения ядерной безопасности станции.
Ремонт линии начался 18 октября. В МИД России уточнили, что после сложных переговоров удалось получить гарантии безопасности от Киева, что позволило приступить к восстановительным работам.
Отключение внешнего электроснабжения на ЗАЭС произошло 23 сентября из-за огневого воздействия со стороны украинских сил, в результате чего была повреждена линия «Днепровская». Все это время станция работала на резервных дизель-генераторах. Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена еще 7 мая, и сейчас МАГАТЭ координирует действия с обеими сторонами по дальнейшему ремонту этой линии.
Ранее ремонт линии электроснабжения Запорожской АЭС провели в интенсивном режиме.
Отключение последней внешней линии энергоснабжения привело к переходу станции на резервное питание.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ситуация на станции остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак на инфраструктуру.