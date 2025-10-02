Директор ЗАЭС заявил о постоянных обстрелах места повреждения линии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ продолжают обстреливать район повреждения линии электроснабжения Запорожской АЭС, из-за чего ремонт невозможен, передает ТАСС.

Черничукотметил: «Эта зона постоянно подвергается обстрелам со стороны противника. И для того, чтобы обеспечить возможность безопасного выполнения работ гражданским техническим персоналом, нужно обеспечение режима тишины на то время, которое нам понадобится для выполнения этих работ».

Черничук подчеркнул, что отсутствие внешнего электроснабжения создает угрозу ядерной безопасности, но ситуация остается под полным контролем персонала: станция сейчас работает на аварийных дизель-генераторах, которые способны обеспечивать собственные нужды.

Он также сообщил, что все энергоблоки находятся в состоянии холодного останова, а запас воды для охлаждения реакторов обеспечен на несколько месяцев, возможно, даже на год. Дизель-генераторы защищены, однако сохраняется риск их повреждения из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Глава региона Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях аварии на станции для Европы. На территории, подконтрольной Киеву, была повреждена линия энергоснабжения Запорожской АЭС.