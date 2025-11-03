Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове

Tекст: Ольга Иванова

Подразделения пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск «Центр» освободили 24 здания в различных районах Димитрова Донецкой народной республики, передает Минобороны в Telegram-канале.

Военные установили контроль над зданиями, находящимися в северной, восточной и юго-восточной частях города. Наступление продолжается, а украинская группировка ВСУ окружена с восточной стороны, где российские силы последовательно сжимают кольцо.

Продвижение штурмовых групп корректируется с воздуха командирами подразделений. Командиры указывают штурмовикам маршрут, передают сведения о расположении позиций противника и фиксируют освобождение каждого здания в режиме реального времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько подразделений украинских военных оказались отрезаны в районе Димитрова в лесополосах без продовольствия, воды и боезапаса.

Российские войска вошли в город Димитров в Донецкой народной республике 13 октября.

19 октября российские войска разрезали единую оборону ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова.

Между тем военкор Федор Громов назвал условия, при которых ВС России смогут выйти на оперативный простор в ДНР.