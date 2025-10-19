Российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Tекст: Вера Басилая

Российские войска благодаря освобождению Новопавловки под Красноармейском смогли разрезать единую оборону ВСУ в красноармейско-димитровской агломерации, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель командира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Александр Дроботов.

«Эти два населенных пункта (Красноармейск и Димитров) изолируются друг от друга, и единая система обороны разрывается», – заявил Дроботов. По его словам, после освобождения Новопавловки стало возможным разделить украинские силы, что усложнит координацию обороны ВСУ.

Офицер отметил, что этот успех открывает возможности для дальнейшего наступления российских сил. Теперь основной задачей становится окружение Димитрова с целью дальнейшего продвижения на освобожденных территориях.

Ранее ВС России освободили Новопавловку в Донецкой народной республике и Алексеевку в Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР, зашли в восточные районы Димитрова и продолжают наступление в его жилых кварталах.

Российские войска заняли несколько районов Красноармейска в ДНР, и город может быть полностью освобожден в ближайшее время.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Вооруженных сил Украины к уличным боям в Красноармейске.