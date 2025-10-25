Военкор назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР

Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Текущее продвижение ВС России создает реальную угрозу полуохвата Славянско-Краматорской группировки ВСУ, но сначала нужно полностью освободить Красноармейск и Мирноград, что позволит выйти на оперативный простор, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. В субботу стало известно об обрушении обороны ВСУ в южной и юго-восточной части Красноармейска в ДНР.
«Чтобы выйти на оперативный простор, ВС России должны окончательно освободить Красноармейск (Покровск) и Мирноград (Димитров). Пока Красноармейская (Покровско-Мирноградская) агломерация не будет полностью взята под наш контроль, пока не будет произведена ее зачистка, разминирование и совершены другие необходимые действия, говорить о дальнейшем продвижении рано», – считает военкор Федор Громов.
Переход Красноармейской агломерации под контроль российских военных позволит использовать ее как плацдарм для накопления войск и их дальнейшего участия в наступательных действиях на территории Донецкой народной республики (ДНР).
«Пока не будет установлен полный контроль над агломерацией, это представляет опасность для ВС России. Своего рода это «вторая Авдеевка», но больше», – подчеркнул собеседник.
После освобождения агломерации основными очагами сопротивления «станут любые населенные пункты с большим количеством капитальной городской застройки», полагает эксперт.
«Текущее продвижение ВС РФ создает реальную угрозу полуохвата Славянско-Краматорской группировки ВСУ. Но об этом можно будет говорить после освобождения Красного Лимана, Северска и Константиновки и затем дальнейшего продвижения от Красноармейской агломерации на такие населенные пункты как Доброполье и Белицкое», – подчеркнул эксперт.
По данным российских силовых структур, оборона ВСУ была разрушена в южной и юго-восточной части Красноармейска на территории ДНР. Это позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма на данном участке фронта.
По оценке авторов Telegram-канала «Военная хроника», на Красноармейском направлении группировка войск «Центр» ведет финальные бои и оборона уже приобрела очаговый характер.
«Российские подразделения установили контроль над большей частью города, что подтверждают источники с обеих сторон. Идет зачистка территории к югу от железной дороги, при этом отдельные очаги сопротивления противника еще сохраняются в районе леса у Троянды», – говорится в сообщении.
На данный момент Красноармейск фактически отрезан от снабжения – ключевая трасса Е-50 на Павлоград находится под плотным огневым контролем российской армии, что создает угрозу оперативного окружения Мирнограда в случае закрепления и выбивания противника у железнодорожных путей в сторону Родинского.