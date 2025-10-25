Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
В южной и юго-восточной части Красноармейска оборона ВСУ была разрушена, что позволило российским войскам начать расширение своего плацдарма, сообщили в российских силовых структурах.
Оборона украинских военных в южной и юго-восточной части Красноармейска была прорвана, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По имеющейся информации, подразделения российской армии продолжают расширять плацдарм на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны России сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в этом районе. Пушилин заявил о тяжелых боях российских войск в Красноармейске.