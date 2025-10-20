Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, тяжелые бои между российскими войсками и подразделениями Вооруженных сил Украины проходят в Красноармейске, передает ТАСС.

Пушилин отметил: «Также мы видим, что достаточно тяжелые бои развернулись в самом Красноармейске, но тем не менее наши подразделения продолжают продвижение вдоль линии железнодорожного узла».

Кроме того, по информации главы ДНР, на Красноармейском направлении российские военные сумели прорвать многоуровневую линию обороны ВСУ в районе Новопавловки. Эта линия включала минные поля, противотанковые рвы, железобетонные укрепления и разветвленную сеть подземных ходов. Пушилин подчеркнул, что противник мог бы удерживать оборону еще длительное время, если бы не грамотные действия российских подразделений.

Он также сообщил, что в районе Добропольского выступа продолжается «перемалывание» украинских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских сил в этом городе. Пушилин сообщил о переброске значительных сил ВСУ в район Красноармейска.