Средства ПВО сбили десять беспилотников на подлете к Москве
Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлете к Москве дронов составило десять штук, согласно сообщениям градоначальника.
Еще два беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России на подходе к Москве, передает ТАСС.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб сразу приступили к работе на местах падения обломков.
Согласно опубликованным главой города данным, за текущие сутки общее число сбитых беспилотников, двигавшихся к столице, достигло десяти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь со вторника на среду.
Как отмечал министр обороны Андрей Белоусов, система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала высокую эффективность.