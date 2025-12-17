Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов заявил о высокой эффективности системы ПВО Москвы
Система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала высокую эффективность, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговом заседании коллегии военного ведомства.
Министр подчеркнул, что позитивный опыт организации ПВО в столичном регионе необходимо распространять и на другие регионы России, в соответствии с поручением президента, передает ТАСС.
Белоусов также отметил существенный вклад региональных штабов в обеспечение комплексной защиты территории от беспилотников. По его словам, их роль в структуре противовоздушной обороны значительно возросла и доказала свою актуальность в новых условиях безопасности.
Министр отдельно сообщил о результатах работы российских систем ПВО в условиях продолжающихся атак со стороны ВСУ. «Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%», – подчеркнул Белоусов. Он добавил, что с начала года украинская сторона активизировала применение беспилотников: если ранее в месяц запускалось около 1500 БПЛА, то с мая эта цифра достигает 3700 в месяц.
В понедельник силы ПВО сбили 21 беспилотник, летевший на Москву.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.