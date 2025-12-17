Белоусов заявил о высокой эффективности системы ПВО Москвы

Белоусов: Система ПВО вокруг Москвы показала высокую эффективность

Tекст: Валерия Городецкая

Министр подчеркнул, что позитивный опыт организации ПВО в столичном регионе необходимо распространять и на другие регионы России, в соответствии с поручением президента, передает ТАСС.

Белоусов также отметил существенный вклад региональных штабов в обеспечение комплексной защиты территории от беспилотников. По его словам, их роль в структуре противовоздушной обороны значительно возросла и доказала свою актуальность в новых условиях безопасности.

Министр отдельно сообщил о результатах работы российских систем ПВО в условиях продолжающихся атак со стороны ВСУ. «Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%», – подчеркнул Белоусов. Он добавил, что с начала года украинская сторона активизировала применение беспилотников: если ранее в месяц запускалось около 1500 БПЛА, то с мая эта цифра достигает 3700 в месяц.

В понедельник силы ПВО сбили 21 беспилотник, летевший на Москву.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.