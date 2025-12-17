Онищенко: Пандемии гриппа в этом году в России не будет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заболеваемость гриппом в России сейчас развивается по сценарию умеренного эпидемического подъема, пандемии нет и ожидать ее в этом году не стоит, сообщил

ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул: «Пандемии нет, и я с уверенностью говорю, что не будет в этом году, потому что нет предпосылок, нет агрессивного штамма».

Онищенко отметил, что угрожающего нового штамма гриппа не зафиксировано ни в России, ни в других странах мира, и ни одна страна не сообщала Всемирной организации здравоохранения об опасности глобальной эпидемии. По его словам, для появления пандемии необходим высокоагрессивный мутировавший вариант вируса, которого сейчас нет.

Заместитель президента Российской академии образования также обратил внимание на распространение недостоверной информации и заявил, что в некоторых случаях в СМИ преувеличивают масштаб угрозы. По мнению Онищенко, слухи о появлении нового опасного штамма гриппа в России не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье.

Хотя в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к новогодним праздникам, когда большинство людей поздно обращаются к врачам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Между тем, в Лондоне уже зарегистрировали почти в три раза больше госпитализаций с гриппом, чем год назад, при этом, пик эпидемии в Британии еще не пройден.



