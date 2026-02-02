Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Группировка «Запад» отразила контратаку ВСУ на купянском направлении
Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
Подразделения 6-й армии отразили контратаку механизированной бригады ВСУ в районе Моначиновки на купянском направлении, передает РИА «Новости». Бигма сообщил, что «на купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка. Уничтожены четыре боевика».
По словам Бигмы, в ходе отражения атаки российские военные уничтожили шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Кроме того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки «Запад» сбили три беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых боевых квадрокоптеров украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.
Российская армия освободила Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.