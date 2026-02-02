Беженец из Красноармейска спас тяжелораненых бойцов ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эвакуированный житель Красноармейска спас троих тяжелораненых солдат ВС РФ после боя с ВСУ, передает ТАСС. Мужчина рассказал, что один из бойцов оказался под завалами, и ему пришлось откапывать его на протяжении трех суток. Он отметил: «Мне было жалко, я слышал, как он кричал».

По словам мужчины, откапывать приходилось в основном ночью, чтобы не привлекать внимание украинских военных и операторов FPV-дронов, находившихся поблизости. После этого, завернув раненого солдата в покрывало, он медленно тащил его через минное поле к себе в укрытие, где оказал первую помощь.

Еще двое раненых бойцов самостоятельно добрались до дома мужчины. Он перевязал их, а также вернул одному из них автомат и рацию, которые тот оставил на поле боя. Кроме того, мужчина связался по рации с командиром группы и вызвал эвакуацию.

Всё происходило в непосредственной близости от позиций ВСУ. Через некоторое время к месту боестолкновения прибыли эвакуационная группа и подкрепление, благодаря чему всех троих бойцов удалось спасти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов посетить Красноармейск и лично убедиться в контроле российских войск над городом.

Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего хода спецоперации на Украине.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, освободившие Красноармейск.