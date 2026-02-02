В МВД раскрыли фразы мошенников при инвестиционных обманах россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники часто используют для обмана россиян фальшивые инвестиционные предложения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. По словам представителей ведомства, мошенники стремятся получить код доступа к «Госуслугам», используя для этого убедительные, но ложные тезисы о быстрых заработках.

Основными примерами подобных фраз стали: «Откройте брокерский счет для получения сверхдохода», «Уникальная возможность вложиться в стартап с гарантированной прибылью» и «Вы были выбраны для участия в закрытом инвестиционном пуле». Также аферисты подчеркивают срочность, говоря, что «рынок растет прямо сейчас», чтобы подтолкнуть жертву к поспешным действиям.

В МВД настоятельно рекомендуют россиянам немедленно завершать разговор, если собеседник использует хотя бы одну из этих формулировок. В ведомстве подчеркивают, что такие предложения – признак мошенничества, и призывают к бдительности.

