Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье
В связи с появившимися в социальных сетях слухами в Роспотребнадзоре Московской области опровергли сообщения о вспышке гонконгского гриппа в регионе.
Сообщения в ряде Telegram-каналов о якобы вспышке гонконгского гриппа в Московской области не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».
Региональное управление Роспотребнадзора опровергло появившиеся в электронных СМИ публикации о массовой заболеваемости.
«Управление Роспотребнадзора по Московской области в связи с появлением в электронных СМИ информации об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье» сообщает, что данная информация не соответствует действительности», – заявили в ведомстве.
Таким образом, опасения по поводу эпидемической ситуации в регионе не подтверждаются официально. Власти призывают ориентироваться только на проверенные источники информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по заболеваемости гонконгским гриппом.
Заболевание гонконгским гриппом характеризуется рядом симптомов, которые похожи на симптомы обычного гриппа.
Между тем в Лондоне началась самая тяжелая вспышка гриппа со времен пандемии COVID-19.