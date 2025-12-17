Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Сообщения в ряде Telegram-каналов о якобы вспышке гонконгского гриппа в Московской области не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

Региональное управление Роспотребнадзора опровергло появившиеся в электронных СМИ публикации о массовой заболеваемости.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области в связи с появлением в электронных СМИ информации об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье» сообщает, что данная информация не соответствует действительности», – заявили в ведомстве.

Таким образом, опасения по поводу эпидемической ситуации в регионе не подтверждаются официально. Власти призывают ориентироваться только на проверенные источники информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по заболеваемости гонконгским гриппом.

Заболевание гонконгским гриппом характеризуется рядом симптомов, которые похожи на симптомы обычного гриппа.

Между тем в Лондоне началась самая тяжелая вспышка гриппа со времен пандемии COVID-19.