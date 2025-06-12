Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.20 комментариев
Путин заявил о необходимости универсальной системы ПВО в России
Путин отметил важность создания универсальной системы ПВО
Президент Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой госпрограммы вооружений, передает ТАСС.
Он отметил, что система должна быть способна эффективно работать в любых условиях и поражать все виды средств воздушного нападения.
«Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», – заявил Путин на совещании по теме вооружений.
Глава государства также предложил заслушать предложения по модернизации средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Президент подчеркнул, что серия совещаний по параметрам госпрограммы вооружений на 2027–2036 годы будет продолжена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что 2025 год является определяющим для технологического развития страны.