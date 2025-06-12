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    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    20 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 20:25 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости универсальной системы ПВО в России

    Путин отметил важность создания универсальной системы ПВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что новая программа вооружений предусматривает создание универсальной системы противовоздушной обороны, способной действовать при любых условиях.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой госпрограммы вооружений, передает ТАСС.

    Он отметил, что система должна быть способна эффективно работать в любых условиях и поражать все виды средств воздушного нападения.

    «Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», – заявил Путин на совещании по теме вооружений.

    Глава государства также предложил заслушать предложения по модернизации средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Президент подчеркнул, что серия совещаний по параметрам госпрограммы вооружений на 2027–2036 годы будет продолжена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что 2025 год является определяющим для технологического развития страны.

    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

    Комментарии (6)
    12 июня 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства, заявил президент Владимир Путин. 12 июня отмечается государственный праздник – День России.

    «Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы», – цитирует Путина ТАСС.

    «От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», – сказал российский лидер.

    «Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – добавил президент, выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

    Напомним, Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

    Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
    @ победаипамять.рф

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.

    Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

    С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

    Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

    В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

    Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

    Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    12 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».

    Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

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    12 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Лидеры ряда стран направили Путину поздравления по случаю Дня России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид по случаю Дня России направили поздравительные послания президенту России Владимиру Путину.

    «Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    Он отметил важнейшее значение развития отношений союзничества и стратегического партнерства, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов России и Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что на международной арене Россия стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового мирового порядка, передает РИА «Новости».

    Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам России – мира и благополучия.

    Токаев отметил «высокий уровень отношений дружбы и добрососедства» России и Казахстана. Он пожелал Путину «дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны».

    Бердымухамедов заявил, что его страна «придает большое значение развитию стратегических отношений» с Россией. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Бердымухамедов пожелал Путину здоровья, счастья и успехов, а народу России – благополучия и процветания.

    Ким Чен Ын, обращаясь к Путину, заявил: «Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией». Он назвал Путина «самым близким товарищем», а народ России и российское правительство братскими. Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «от всей души радуются успехам братского государства».

    По словам Ким Чен Ына, отношения двух стран еще более укрепились благодаря «боевому товариществу, скрепленному кровью в справедливом сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности России».

    «Выражаю твердую уверенность в том, дело правительства и народа Вашей страны по защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, а также строительство сильной России непременно завершится победой», – заявил Ким Чен Ын.

    Додик заявил, что День России служит поводом для того, чтобы еще раз вспомнить путь, который прошла страна. Он также подчеркнул, что надеется на укрепление сотрудничества. «Выражая дружбу и уважение братскому народу Российской Федерации, с надеждой на еще более широкое сотрудничество во всех сферах передаю вам выражения моего глубокого уважения и признательности», – заявил он.

    Султан Омана «пожелал президенту Путину счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу России – дальнейшего развития и процветания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России состоится церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручит президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в День России Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев».

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    11 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин заявил о принятых своевременно мерах по развитию ОПК России

    Путин заявил о своевременных шагах для развития оборонно-промышленного комплекса

    Путин заявил о принятых своевременно мерах по развитию ОПК России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по развитию ОПК России были приняты еще около десяти лет назад, благодаря чему сейчас обеспечено необходимое производство вооружений и техники, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений отметил. что Россия ранее приняла шаги, чтобы сейчас находиться на необходимом уровне развития ОПК, сообщается на сайте Кремля.

    «Лет 10 назад … 8, 9, 10-е годы, были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства специально выделены именно на эти цели – на развитие оборонно-промышленного комплекса прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужные нам объемы вооружений и техники», – заявил Путин.

    Путин отметил, что благодаря этим шагам, Россия в настоящее время находится на необходимом уровне развития ОПК.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений.

    Путин также отметил, что меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач спецоперации на Украине реализуются в кратчайшие сроки.

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    11 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений

    Путин поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений

    Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию специальных рабочих совещаний, посвященных рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, сообщил Кремль.

    «Сегодня наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего перспективных», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин отметил необходимость максимально использовать опыт специальной военной операции и других региональных конфликтов, а также учитывать современные мировые тенденции военных технологий. Он подчеркнул, что рост числа стран, инвестирующих в развитие вооружений, свидетельствует о формировании новых центров научного и индустриального развития в условиях многополярного мира.

    Ранее Путин заявил о необходимости опережать мировые армии.

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    12 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что не обсуждал с главой американского государства Дональдом Трампом тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

    Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

    «Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

    Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

    «Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

    Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

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    11 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин призвал разработать планы по диверсификации оборонной промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил значительный рост выпуска на оборонных предприятиях и подчеркнул важность перехода к выпуску гражданской продукции при необходимости.

    Путин на совещании по вопросам реализации государственной программы вооружений заявил, что государство поддержало кратный рост объемов производства на оборонных предприятиях. Он подчеркнул, что достигнутый промышленный потенциал необходимо использовать рационально и выстраивать грамотную кадровую политику.

    «За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства. И нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны – видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    По его словам, уже существуют конкретные планы по диверсификации производств, а опыт в этой сфере наработан.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    12 июня 2025, 10:22 • Новости дня
    Алиев поздравил Путина с Днем России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем поздравлении российского коллеги Владимира Путина с Днем России указал на дружественные отношения двух стран, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

    «Уважаемый Владимир Владимирович, примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника – Дня России. Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки», – цитирует Алиева ТАСС.

    Также президент Азербайджана заявил, что эти традиции создают фундамент развития межгосударственных связей и углубления сотрудничества по разным вопросам.

    Ранее Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

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    12 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении международных связей благодаря «Интервидению»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящий конкурс «Интервидение-2025» станет крупным международным событием и укрепит гуманитарные связи между странами.

    Путин направил обращение участникам церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса «Интервидение-2025», передает РИА «Новости». В послании глава государства подчеркнул, что конкурс станет для финалистов и зрителей незабываемым праздником и внесет вклад в укрепление международных гуманитарных связей и личных контактов.

    Президент отдельно отметил важную роль волонтеров, подчеркнув их доброжелательность и гостеприимство как залог успешного проведения музыкального форума. Обращение Путина зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Российский лидер особо подчеркнул, что Россия гордится возможностью стать центром притяжения талантов со всего мира на конкурсе «Интервидение-2025». Он выразил уверенность, что мероприятие объединит представителей разных культурных традиций и музыкальных направлений, предоставит им шанс заявить о себе и ощутить атмосферу творческого общения.

    Напомним, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.

    Ранее стало известно, что в международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

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    12 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин направил соболезнования руководству Индии из-за авиакатастрофы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал слова поддержки индийским властям и семьям погибших после трагедии с пассажирским авиалайнером в аэропорту Ахмадабада.

    Путин выразил глубокие соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой.

    В послании, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родственникам погибших. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате авиакатастрофы.

    Напомним, в четверг на западе Индии потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека. Сообщалось, что самолет упал на здание общежития для врачей.

    Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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